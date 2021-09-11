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В Риме +31°C, в Москве +23°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 сентября

11 сентября 2021 14:58
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В Париже синоптики обещают солнечную погоду. Столбик термометра покажет +26 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене, судя по прогнозу, будет также без осадков и +26 °C. В Риме до +31 °C, солнечно. В Мадриде воздух прогреется до +24 °C, пройдут дожди.

В Риме +31°C, в Москве +23°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 сентября-1

В столице Болгарии, по прогнозу, +27 °C. В Анкаре дождливо, температура воздуха +25 °C. В Афинах обещают +28 °C и солнце.

В Риме +31°C, в Москве +23°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 сентября-3

В Прибалтике осень ощущается больше. В Риге +18 °C и дождь, в Вильнюсе также дождливо и +19 °C. В Варшаве, как ожидается, столбики термометров поднимутся до +24 °C, здесь будет без осадков.

В Киеве будет солнечно, температура воздуха, по прогнозам синоптиков, поднимется до +26 °C. А в Москве столбики термометров покажут +23 °C.

В Риме +31°C, в Москве +23°C. Погода в Европе на неделю с 13 по 19 сентября-5

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# Погода # Ирина Смольская

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