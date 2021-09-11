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Годовщина 9/11: 20 лет назад произошли теракты, изменившие мир

11 сентября 2021 08:59
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Новости США. США вспоминают жертв терактов 11 сентября. 20 лет назад террористы захватили четыре пассажирских авиалайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них направили на башни Всемирного торгового центра, третий – на здание Пентагона. Четвертый борт направлялся в сторону Вашингтона, но разбился, не долетев до цели. 

Годовщина 9/11: 20 лет назад произошли теракты, изменившие мир-1

Всего в результате погибли 2 977 человек. Под обломками Всемирного торгового центра оказалась и белоруска – 32-летняя минчанка Ирина Бусло. 

Годовщина 9/11: 20 лет назад произошли теракты, изменившие мир-4

11 сентября в США пройдет серия мемориальных мероприятий. Недалеко от того места, где были башни, вечером в южной части Манхеттена в небо устремятся две колонны света. Для создания каждой используется 44 мощных прожектора. Колонны останутся в небе до утра воскресенья, их будет видно на расстоянии до 100 километров. 

# Теракт 11 сентября 2001 года # Ирина Бусло # Фотофакт

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