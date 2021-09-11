Годовщина 9/11: 20 лет назад произошли теракты, изменившие мир

Новости США. США вспоминают жертв терактов 11 сентября. 20 лет назад террористы захватили четыре пассажирских авиалайнера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Два из них направили на башни Всемирного торгового центра, третий – на здание Пентагона. Четвертый борт направлялся в сторону Вашингтона, но разбился, не долетев до цели.

Всего в результате погибли 2 977 человек. Под обломками Всемирного торгового центра оказалась и белоруска – 32-летняя минчанка Ирина Бусло.