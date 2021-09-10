В Литве с 13 сентября собираются ввести ограничения для невакцинированных граждан

Новости Литвы. В Вильнюсе прошел многотысячный митинг против COVID-ограничений. По мнению протестующих, литовские власти не слышат людей. А их решение о введении COVID-паспортов – не что иное, как насилие и деление граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 13 сентября в Литве планируют ввести ограничения для невакцинированных граждан. Им запретят посещать магазины, массовые мероприятия, салоны красоты, тренажерные залы и прочие учреждения. Для посещения врача непривитым литовцам нужно будет сдать тест на коронавирус. Правительство уверено, что такие меры помогут стимулировать вакцинацию. Однако многие местные жители с таким радикальным подходом не согласны. Некоторые даже требуют отправить руководство страны в отставку.