Количество европейцев, страдающих депрессией, растёт. Чаще болеют женщины

В странах Евросоюза выросло количество людей, страдающих депрессией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больны около 8% жителей ЕС – таковы данные Евростата.

Парадоксально, что больше всего таких людей как раз в благополучных странах. Исследователи обратили внимание на то, что в Евросоюзе депрессия чаще встречается у женщин.