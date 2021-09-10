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Количество европейцев, страдающих депрессией, растёт. Чаще болеют женщины

10 сентября 2021 15:28
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В странах  Евросоюза выросло количество людей, страдающих депрессией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Больны около 8% жителей ЕС – таковы данные Евростата.

Количество европейцев, страдающих депрессией, растёт. Чаще болеют женщины-1

Парадоксально, что больше всего таких людей как раз в благополучных странах. Исследователи обратили внимание на то, что в Евросоюзе депрессия чаще встречается у женщин.

# Заболевания # Фотофакт

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