В РФ снова объявили в розыск журналиста Дмитрия Гордона

Украинский журналист Дмитрий Гордон вновь был объявлен в розыск, следует из данных базы МВД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в отношении Гордона было заведено уголовное дела по трем статьям, в том числе за призывы к войне, разжигание национальной розни и за распростране ложных данных о Вооруженных силах РФ.

При этом конкретная статья, по которой Гордон разыскивается, не указывается. Ранее стало известно, что в отношении украинского журналиста в январе было заведено новое уголовное дело за призывы к терроризму по статье 205.2 УК РФ.