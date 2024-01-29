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В РФ снова объявили в розыск журналиста Дмитрия Гордона

29 января 2024 08:39
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Украинский журналист Дмитрий Гордон вновь был объявлен в розыск, следует из данных базы МВД России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее в отношении Гордона было заведено уголовное дела по трем статьям, в том числе за призывы к войне, разжигание национальной розни и за распростране ложных данных о Вооруженных силах РФ.

При этом конкретная статья, по которой Гордон разыскивается, не указывается. Ранее стало известно, что в отношении украинского журналиста  в январе было заведено новое уголовное дело за призывы к терроризму по статье 205.2 УК РФ.

# Международная политика # Дмитрий Гордон

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