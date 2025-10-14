СКА стартовал в домашней серии игр КХЛ с победы – судья пожизненно отстранен

Санкт-петербургский СКА одержал первую победу в шести матчах, обыграв «Автомобилист» в регулярном чемпионате КХЛ. Однако успех получился спорным – победный гол Андрея Педана был забит из-за пределов ворот, что не дает право засчитывать его. Об этом пишет ТАСС.

Судья, проводивший видеоповтор, не заметил ошибки и был пожизненно дисквалифицирован. После серии поражений усилились слухи об отставке главного тренера СКА Игоря Ларионова. Его возможным называют Евгения Кетова, который недавно возглавил команду «СКА-ВМФ». Сам Ларионов заявил, что получил поддержку от руководства клуба и может продолжать спокойно работать.

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