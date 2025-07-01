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В результате взрыва на химическом заводе в Индии погибли 34 человека

01 июля 2025 08:08
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Количество погибших от взрыва на химическом заводе по переработке целлюлозы в Индии возросло до 34 человек. Еще по меньшей мере 25 пострадавших доставлены в больницы с ожогами и травмами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате взрыва на химическом заводе в Индии погибли 34 человека-2

Спасатели продолжают разбирать завалы. Под грудами бетона все еще могут находиться люди. ЧП произошло на заводе в штате Телангана. В момент взрыва в здании находились около 60 человек. По предварительным данным, причиной инцидента могло стать нарушение технологии работы с распылительной сушилкой и химической пылью. В результате прогремел мощный взрыв, что привело к частичному обрушению здания, вспыхнул пожар. Полиция уже возбудила уголовное дело в отношении руководства завода и по факту нарушения правил техники безопасности. Правительство штата начало расследование. 

# Взрыв # Индия

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