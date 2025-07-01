«Манчестер Сити» проиграл «Аль-Хилялю» в ⅛ финала клубного ЧМ

В напряженном матче клубного чемпионата мира по футболу в Орландо английский клуб «Манчестер Сити» проиграл «Аль-Хилялю» из Саудовской Аравии. Об этом пишет РИА Новости.

Матч завершился в дополнительное время со счетом 4:3 в пользу «Аль-Хиляля».

Победа была одержана благодаря двум голам Маркоса Леонардо, по одному забили Малком и Калиду Кулибали. В «Сити» на свой счет записали голы Бернардо Силва, Эрлинг Холанд, Фил Фоден.

В ¼ финала команда Симоне Индзаги встретится с «Флуминенсе», который ранее выбил из турнира финалиста Лиги чемпионов «Интер». Турнир, в котором участвуют 32 команды, завершится 13 июля.