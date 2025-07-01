Прямой эфир

Финалист ЛЧ «Интер» проиграл «Флуминенсе» в ⅛ финала клубного ЧМ

01 июля 2025 07:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Финалист ЛЧ «Интер» проиграл «Флуминенсе» в ⅛ финала клубного ЧМ-0

В матче раунда 16 клубного чемпионата мира, который проходит в США, финалист Лиги чемпионов «Интер» со счетом 0:2 уступил «Флуминенсе». Об этом пишет РИА Новости.

Матч в Шарлотте завершился голами Херман Кано на 3-й минуте и Эркулес в компенсированное время. В ходе первого тайма произошел инцидент: армянский полузащитник Генрих Мхитарян ввязался в потасовку с бразильским тренером Ренато Гаушо, который выбил у него мяч. В результате возникла потасовка, в результате которой Гаушо получил предупреждение.

Фото: pixabay

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
США сняли ряд санкций с Сирии
01 июля 2025 07:21

США сняли ряд санкций с Сирии

Каждый второй поляк боится, что в ближайшие месяцы начнётся масштабный вооружённый конфликт
01 июля 2025 06:47

Каждый второй поляк боится, что в ближайшие месяцы начнётся масштабный вооружённый конфликт

В Германии оптовая цена электричества может взлететь до 500 евро за мегаватт-час
01 июля 2025 06:12

В Германии оптовая цена электричества может взлететь до 500 евро за мегаватт-час