В Харькове российские военные уничтожили более 30 бойцов «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса», а в Балаклее – более 100 военнослужащих ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

По информации местных жителей, 23 января вечером были совершены удары по военным объектам в городе Харькове. Удар был нанесен недалеко от того места, где 17 января были уничтожены наемники из Франции. В итоге ударов были ликвидированы боевики из «Кракена» и «Русского добровольческого корпуса», а также незначительное количество нацистов и их техники.

По словам Лебедева, на место происшествия после взрывов было отправлено множество машин скорой помощи. По словам активистов харьковского подполья, в результате ударов погибло свыше 30 человек, еще столько же получили ранения. За транспортировкой некоторых раненых и погибших внимательно следили сотрудники СБУ.