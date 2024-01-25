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Более 4700 польских фирм объявило о банкротстве в 2023-м – это абсолютный рекорд

25 января 2024 11:29
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В Польше установлен абсолютный рекорд банкротств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом свидетельствует недавно опубликованный отчет международной страховой компании. По ее данным, в 2023 году о своей неплатежеспособности заявили более 4 700 фирм.

Более 4700 польских фирм объявило о банкротстве в 2023-м – это абсолютный рекорд-1

Это на 2 000 больше, чем годом ранее. И цифра растет с 2016 года. Большинство компаний-банкротов занимались производством и торговлей. Как сказано в отчете, причинами столь плачевной ситуации стали рекордно высокая инфляция, рост процентов по кредитам и увеличение затрат на топливо и энергию. По мнению специалистов, чтобы остановить этот процесс, Польше необходимо провести системные реформы, начиная с упрощения и снижения налогов и цен на энергию.

# Кризис в ЕС

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