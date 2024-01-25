Греческие фермеры перекрыли дороги по всей стране и вышли на массовую акцию протеста

Вслед за европейскими коллегами на массовую акцию протеста вышли фермеры Греции. Они также перекрыли грузовиками и сельхозтехникой дороги по всей стране и провели многочисленные пикеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие требуют снижения затрат на производство и защиты от стихийных бедствий. Аграрии намерены добиться от правительства стопроцентного возмещения потерь урожая, а также строительства дамб и прочих сооружений для защиты полей от экстремальных погодных условий. Многие фермеры в результате разрушительных лесных пожаров и наводнений, прокатившихся по стране прошлым летом и осенью, потеряли скот и урожай, а их домохозяйствам и сельхозтехнике был нанесен серьезный ущерб.

Прошло пять месяцев с тех пор, как был причинен ущерб, мы получили мало ответов и много обещаний, но немногие из них фактически материализовались.