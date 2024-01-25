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Греческие фермеры перекрыли дороги по всей стране и вышли на массовую акцию протеста

25 января 2024 11:33
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Вслед за европейскими коллегами на массовую акцию протеста вышли фермеры Греции. Они также перекрыли грузовиками и сельхозтехникой дороги по всей стране и провели многочисленные пикеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греческие фермеры перекрыли дороги по всей стране и вышли на массовую акцию протеста-1

Протестующие требуют снижения затрат на производство и защиты от стихийных бедствий. Аграрии намерены добиться от правительства стопроцентного возмещения потерь урожая, а также строительства дамб и прочих сооружений для защиты полей от экстремальных погодных условий.

Многие фермеры в результате разрушительных лесных пожаров и наводнений, прокатившихся по стране прошлым летом и осенью, потеряли скот и урожай, а их домохозяйствам и сельхозтехнике был нанесен серьезный ущерб.

Греческие фермеры перекрыли дороги по всей стране и вышли на массовую акцию протеста-4

Прошло пять месяцев с тех пор, как был причинен ущерб, мы получили мало ответов и много обещаний, но немногие из них фактически материализовались.

Греческие фермеры перекрыли дороги по всей стране и вышли на массовую акцию протеста-7

Мы выходим на улицы, чтобы бороться, чтобы добиться лучшей жизни для себя и наших детей. Только так мы можем добиться от властей решения наших проблем и чтобы они наконец услышали наши просьбы.

В некоторых районах на разгон протестующих была брошена полиция. Против фермеров применили дубинки и слезоточивый газ. Сообщается о задержаниях.

# Акции протеста

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