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Песков о крушении Ил-76: украинцы убили своих пленных

25 января 2024 11:05
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал крушение военно-транспортного самолета с гражданами Украины, которые должны были вскоре вернуться домой, убийством и «чудовищным актом». Об этом пишет РИА Новости.

«То, что украинцы убили своих пленных, граждан...это, чудовищный соверешнно акт», – сказал представитель Кремля.

Он отметил, что обмен пленными проходит в режиме тишины и сейчас нельзя предсказать, как это происшествие повлияет на будущие взаимоотношения между Россией и Украиной.

Песков не стал комментировать, приостановлен ли процесс обмена, и посоветовал обращаться с вопросами в администрацию президента Украины Владимира Зеленского. В среду, 24 января, упал самолет Ил-76 с 65 украинскими заключенными на борту. В СМИ отмечается, что никто не выжил.

# Самолет # Дмитрий Песков

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