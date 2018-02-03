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В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще

03 февраля 2018 11:43
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Новости Польши. Польша остановила вырубку деревьев в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще -1

Об этом заявил министр окружающей среды. В противном случае стране грозил крупный штраф – 100 тысяч евро в день.

В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще -4

Таково постановление суда ЕС. Напомню, по решению правительства Польши в Беловежской пуще намеревалось вырубить более миллиона деревьев, которые были заражены опасным вредителем.

В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще -6

Однако экологи настаивали, что реликтовый лес способен сам справиться с естественными процессами своего обновления.

В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще -8

В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще -10

В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще -12

В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще -14

# Беловежская пуща # Фотофакт

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