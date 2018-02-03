В результате постановления ЕС о крупном штрафе Польша прекратила вырубку деревьев в Беловежской пуще

Новости Польши. Польша остановила вырубку деревьев в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. Польша остановила вырубку деревьев в Беловежской пуще, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил министр окружающей среды. В противном случае стране грозил крупный штраф – 100 тысяч евро в день.
Таково постановление суда ЕС. Напомню, по решению правительства Польши в Беловежской пуще намеревалось вырубить более миллиона деревьев, которые были заражены опасным вредителем.
Однако экологи настаивали, что реликтовый лес способен сам справиться с естественными процессами своего обновления.