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На химзаводе в Китае произошёл взрыв. Один человек погиб

03 февраля 2018 11:02
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Новости Китая. Утром 3 февраля в провинции Китая Шаньдун случился взрыв на химзаводе.

По сведениям агентства Синьхуа, в результате произошедшего один человек погиб и один – пропал. Шестеро получили ранения. Инцидент произошёл в зоне экономического развития в округе Линьшу. В это время на заводе проводились работы по техобслуживанию.

Раненых госпитализировали. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии.

Устанавливаются обстоятельства и причина взрыва.

Зимой прошлого года в Венесуэле произошёл взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Узнать, что известно о ЧП, можно здесь.

# Взрыв

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