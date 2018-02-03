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После анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве парламент Эквадора срочно эвакуировали

03 февраля 2018 11:22
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Новости Эквадора. Парламент Эквадора срочно эвакуировали после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве парламент Эквадора срочно эвакуировали -1

Всех сотрудников экстренно вывели из здания. В дело тут же вступило подразделение саперов полиции.

После анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве парламент Эквадора срочно эвакуировали -3

Однако после тщательного обследования ассамблеи бомбу не нашли. Информация оказалась ложной. Теперь полиция разыскивает сообщившего об угрозе.

После анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве парламент Эквадора срочно эвакуировали -5

После анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве парламент Эквадора срочно эвакуировали -7

# Теракт # Фотофакт

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