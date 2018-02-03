После анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве парламент Эквадора срочно эвакуировали

Новости Эквадора. Парламент Эквадора срочно эвакуировали после анонимного звонка о заложенном взрывном устройстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех сотрудников экстренно вывели из здания. В дело тут же вступило подразделение саперов полиции.