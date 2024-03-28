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В результате поножовщины в США погибли 4 человека

28 марта 2024 07:50
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Четыре человека погибли, еще семь получили ранения в результате нападения в американском штате Иллинойс. Трагедия произошла в городе Рокфорд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате поножовщины в США погибли 4 человека-1

Там вооруженный ножом мужчина набрасывался на прохожих, нанося им ранения. При этом он заходил в частные дома, пытаясь убить их хозяев. Одной из жертв преступника стала 15-летняя девушка. В очень тяжелом состоянии находится один из раненых. Полиции удалось задержать нападавшего. Им оказался 22-летний местный житель. Сейчас его допрашивают.

В результате поножовщины в США погибли 4 человека-4

Карла Редд, начальник полиции Рокфорда:
Мы думаем, что он действовал в одиночку. У нас нет оснований предполагать, что у него были сообщники, которые сейчас скрываются. Но на данный момент мы до сих пор мы не понимаем, что заставило этого человека совершить такое ужасное преступление.

Для расследования всех обстоятельств произошедшего полиция обратилась к горожанам с просьбой поделиться записями с домашних камер видеонаблюдения. Это преступление очень встревожило местных жителей, так как несколько дней назад в одном из магазинов Рокфорда неизвестный зарезал сотрудника-подростка.

# Убийство # Новости США

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