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Польского высокопоставленного генерала уволили за шпионаж

28 марта 2024 07:39
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В ЕС вспыхнул скандал, главным героем которого стал польский генерал Ярослав Громадзинский. Еще несколько дней назад он занимал довольно высокий и ответственный пост, был командующим так называемого еврокорпуса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это многонациональное подразделение быстрого реагирования, силы которого могут быть использованы в операциях под эгидой ЕС, НАТО и ООН.

Польского высокопоставленного генерала уволили за шпионаж-1

Теперь генерал уволен с должности из-за подозрений в шпионаже. С кем делился секретной информацией высокопоставленный военный, не разглашается. Теперь он должен вернуться из Страсбурга в Польшу, где контрразведка начала расследование деятельности подозреваемого. Сам Громадзинский отверг все обвинения, заявив, что ему «не в чем себя упрекнуть». Однако отказался раскрывать подробности проверки, связанной с потенциальным разглашением гостайны.

Для справки: Европейский корпус был создан в 1992 году по инициативе Германии и Франции и является группой сил быстрого реагирования численностью 60 тысяч человек.

# Международная политика # Новости Польши

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