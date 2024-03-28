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Полиция Эквадора жёстко разогнала акцию протеста экозащитников

28 марта 2024 07:31
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Жесткими столкновениями с полицией закончилась демонстрация защитников природы в Эквадоре. На улицы столицы вышли сотни людей, чтобы потребовать от властей прекратить добычу полезных ископаемых в джунглях Амазонки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Эквадора жёстко разогнала акцию протеста экозащитников-1

По мнению митингующих, горнодобывающие компании делают это варварским способом, уничтожая реликтовые леса и отравляя воду. Несмотря на мирный характер акции, на разгон демонстрантов власти направили усиленные наряды полиции. Они освободили улицы от протестующих, используя слезоточивый газ и дубинки.

# Акции протеста

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