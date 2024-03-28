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В УВКПЧ ООН заявили, что в Украине пытали военнопленных РФ с декабря 2023 года

28 марта 2024 07:44
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В докладе ООН, который был опубликован в Женеве, говорится о применении пыток к русским военнопленным в Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

В различных городах Украины представители управления встретились с 44 военнопленными, в ходе которой они сообщили о жестоком отношении и пытках после того, как были эвакуированы с поля боя.

В отчете говорится, что 13 военнопленных подвергались избиению и пыткам электрическим током во время проведения допросов, а также им угрожали применением сексуального насилия. 

УВКПЧ также задокументировало факты произвольных задержаний и насильственных исчезновений, а также пытки и жестокое обращение с гражданскими лицами и российскими военнопленными.

В докладе также упоминается о казни не менее 25 российских военнослужащих вне пределов поля боя в 2022 и 2023 годах.

При этом власти Украины начали по меньшей мере 5 уголовных расследований в отношении представителей своих сил безопасности, тем не менее УВКПЧ отмечает отсутствие прогресса в этих расследованиях.

# Международная политика

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