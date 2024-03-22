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Израильские военные ликвидировали на территории больницы в Газе 140 членов ХАМАС

22 марта 2024 07:04
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Израильские военные ликвидировали 140 членов ХАМАС на территории больницы в Газе. Операция проведена в рамках зачистки северных районов сектора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Израильские военные ликвидировали на территории больницы в Газе 140 членов ХАМАС-1

Солдаты ЦАХАЛ также нашли в здании хранилища с оружием. Военные сейчас проводят операцию по устранению членов группировки, а также ликвидации путей связи. Бои продолжаются в центральной и южной части сектора Газа. Израильское командование планирует в ближайшие месяцы захватить Рафах, взяв сектор Газа полностью под свой контроль.

# Палестина-Израиль

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