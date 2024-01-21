Прямой эфир

В результате обстрела ВСУ рынка в Донецке погибли 18 человек

21 января 2024 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск количество погибших достигло 18 человек, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. Об этом пишет РИА Новости.

Обстрел был произведен в воскресенье, в то время как на рынке в районе микрорайона Текстильщик было очень много людей.

По имеющимся данным, за прошедшие сутки территорию республики обстреливали 43 раза, выпустив 161 боеприпас. В итоге девять мирных жителей были ранены, а еще один погиб. Повреждено 44 жилых дома и 21 объект социальной инфраструктуры.

# Несчастный случай

Другие новости рубрики

Все новости
В МИД РФ заявили о рисках военных инцидентов из-за масштабных учений НАТО
21 января 2024 12:15

В МИД РФ заявили о рисках военных инцидентов из-за масштабных учений НАТО

WSJ: Зеленский пользовался властью для устранения оппозиции в Украине
21 января 2024 11:31

WSJ: Зеленский пользовался властью для устранения оппозиции в Украине

Пассажирский самолет с россиянами на борту разбился в горах афганской провинции
21 января 2024 11:07

Пассажирский самолет с россиянами на борту разбился в горах афганской провинции