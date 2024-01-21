В результате обстрела ВСУ рынка в Донецке погибли 18 человек

В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны украинских войск количество погибших достигло 18 человек, сообщает мэр города Алексей Кулемзин. Об этом пишет РИА Новости.



Обстрел был произведен в воскресенье, в то время как на рынке в районе микрорайона Текстильщик было очень много людей.

По имеющимся данным, за прошедшие сутки территорию республики обстреливали 43 раза, выпустив 161 боеприпас. В итоге девять мирных жителей были ранены, а еще один погиб. Повреждено 44 жилых дома и 21 объект социальной инфраструктуры.