В МИД РФ заявили о рисках военных инцидентов из-за масштабных учений НАТО

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что учения НАТО Steadfast Defender 2024 повышают риски военных происшествий, но Россию не запугать подобной демонстрацией силы. Об этом пишет РИА Новости.



Он отметил, что у РФ есть все нужные ресурсы для обеспечения безопасности и обороноспособности. Также Грушко отметил, что эти учения являются символом возвращения НАТО к политике холодной войны и противостояния с Россией. Грушко подчеркнул, что приготовления к учениям происходят на фоне «военного психоза» и призыва к европейцам готовиться к вероятной войне с Россией.

Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил о том, что на следующей неделе начинаются «крупнейшие за последние десятилетия» учения Альянса, в которых примут участие около 90 000 военнослужащих. В Москве подчеркивают, что не угрожают странам НАТО, но ответят на действия, угрожающие ее интересам.