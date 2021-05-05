В Мексике объявлен траур по жертвам трагедии в метро. При крушении поезда погибли 25 человек, более 70 пострадали

Новости Мексики. В Мексике скорбят по жертвам трагедии в столичном метро. Объявлен трехдневный национальный траур, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По всей стране приспущены государственные флаги.

Напомним, конструкция вместе с поездом, полным людей, обрушилась прямо на оживленную дорогу. Два вагона упали с высоты около 10 метров. Жертвами происшествия стали 25 человек, еще более 70 пострадали.

На месте ЧП продолжается разбор завалов. Выяснилось, что работа на ветке, где произошло крушение, была частично прекращена в 2017 году, когда после землетрясения в опорах появились трещины. В ходе проверки метромоста в 2020 году дефектов обнаружено не было.