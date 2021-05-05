США готовится принять до 62 500 беженцев. Байден объявил о повышении лимита на их приём

Новости США. США готовится принять до 62 500 беженцев. Джо Байден объявил о повышении лимита на их прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американский президент пошел на этот шаг под давлением союзников. В марте Байден подписал указ, сохраняющий квоту в 15 тысяч беженцев, которую ранее установил Дональд Трамп. Ограничение Трампа было самым низким за последние 40 лет.