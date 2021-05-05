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США готовится принять до 62 500 беженцев. Байден объявил о повышении лимита на их приём

05 мая 2021 07:34
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Новости США. США готовится принять до 62 500 беженцев. Джо Байден объявил о повышении лимита на их прием, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США готовится принять до 62 500 беженцев. Байден объявил о повышении лимита на их приём-1

Американский президент пошел на этот шаг под давлением союзников. В марте Байден подписал указ, сохраняющий квоту в 15 тысяч беженцев, которую ранее установил Дональд Трамп. Ограничение Трампа было самым низким за последние 40 лет.

США готовится принять до 62 500 беженцев. Байден объявил о повышении лимита на их приём-4

В ближайшее время в США разрешат въезд 2 тысячам человек, которым ранее было отказано. Байден подчеркивает, что увеличение квоты на прием беженцев было одним из его предвыборных обещаний.

# Беженцы # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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