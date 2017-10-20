На Камчатке медведь зашел на городской рынок через калитку: видеофакт

Новости России. На Камчатке медведь попал на городской рынок. Его на территории объекта зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как сообщают РИА Новости, животное зашло на рынок через калитку. Водитель автомобиля, который находился рядом со входом, попытался прогнать медведя.

Свидетели инцидента сообщили о незваном госте в полицию и охотоведам. Однако службами животное не было обнаружено.

Специалисты сообщают, что медведь мог зайти на территорию рынка из-за испуга. По их словам, животное было среднего размера.