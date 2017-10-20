Прямой эфир

СМИ Японии: отречение императора Акихито от престола в марте 2019 не планируется

20 октября 2017 07:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. Японское правительство опровергло информацию об отречении 83-летнего императора Акихито от престола весной следующего года.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на генерального секретаря правительства Японии, отречения от престола в марте 2019 года не планируется.

В заявлении генсека сказано, что пока такого факта нет. Вопрос рассматривается. Правительство попытается сделать так, чтобы передача трона прошла без задержек.

Напомним, что в июне 2017 года впервые за 200 лет парламент разрешил действущему императору Японии отречься от престола при жизни.

Власть перейдет к сыну императора Акихито – здесь подробнее.

# Фотофакт # Япония # Импаратор Акихито

Другие новости рубрики

Все новости
По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 %
20 октября 2017 07:30

По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 %

Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии
20 октября 2017 07:19

Себастьян Курц сегодня официально получит мандат на формирование правительства Австрии

Сильнейшие за последние 90 лет лесные пожары угрожают стереть Португалию с лица земли
19 октября 2017 19:08

Сильнейшие за последние 90 лет лесные пожары угрожают стереть Португалию с лица земли