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По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 %

20 октября 2017 07:30
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Новости мира. Ежедневно в мире умирают 7 тысяч новорождённых – ООН опубликовала новый доклад. Исследователи отмечают – этот показатель, за последние 16 лет вырос с 41 до 46 %, что вызывает серьёзную обеспокоенность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 % -1

Наибольший уровень детской смертности наблюдается в Индии, Пакистане, Нигерии, Конго и Эфиопии. Если подобная тенденция сохранится, до 2030 года умрут 60 миллионов детей, не дожив до пяти лет.

По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 % -3

Среди основных причин их гибели: осложнения при беременности и родах, а также инфекционные заболевания.

По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 % -5

# Фотофакт # Дети

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