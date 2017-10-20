По данным ООН, за последние 16 лет показатель смертности среди новорождённых вырос с 41 до 46 %

Новости мира. Ежедневно в мире умирают 7 тысяч новорождённых – ООН опубликовала новый доклад. Исследователи отмечают – этот показатель, за последние 16 лет вырос с 41 до 46 %, что вызывает серьёзную обеспокоенность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольший уровень детской смертности наблюдается в Индии, Пакистане, Нигерии, Конго и Эфиопии. Если подобная тенденция сохранится, до 2030 года умрут 60 миллионов детей, не дожив до пяти лет.