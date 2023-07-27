В результате лесных пожаров в Греции погибли как минимум 3 человека

Новости Греции. В Греции в результате лесных пожаров погибли как минимум три человека. Это местный фермер, который до этого считался пропавшим без вести. А также два пилота, самолет которых разбился во время тушения пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели. Как заявили местные власти, это крупнейшая в истории страны операция по эвакуации населения. При этом прогнозы метеорологов неутешительны.