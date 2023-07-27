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В результате лесных пожаров в Греции погибли как минимум 3 человека

27 июля 2023 12:23
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Новости Греции. В Греции в результате лесных пожаров погибли как минимум три человека. Это местный фермер, который до этого считался пропавшим без вести. А также два пилота, самолет которых разбился во время тушения пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате лесных пожаров в Греции погибли как минимум 3 человека-1

Греция уже больше недели борется с масштабными лесными пожарами. Около 20 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома и отели. Как заявили местные власти, это крупнейшая в истории страны операция по эвакуации населения. При этом прогнозы метеорологов неутешительны.

На этой неделе страну ждет еще одна череда аномально жарких дней, что, в свою очередь, приведет к возникновению новых пожаров.

# Пожар # Новости Греции # Фотофакт

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