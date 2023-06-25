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В Рамштайне активисты призывают американских военных покинуть территорию Германии

25 июня 2023 11:36
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Новости Германии. Жители Германии выступили против военной гегемонии США. Тысячи людей вышли на демонстрацию в Рамштайне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Рамштайне активисты призывают американских военных покинуть территорию Германии-1

Активисты призвали американских военных покинуть территорию ФРГ, а также прекратить военные поставки Киеву. На плакатах демонстрантов главные лозунги протеста: «Нет провозу оружия на Украину» и «Американцы идут домой». С осуждающими речами некоторые участники акции выступили перед базой ВВС США. По мнению немцев, именно НАТО подливает масло в украинский конфликт, отправляя оружие и проводя крупномасштабные военные учения. 

# Протесты # Новости Германии # Фотофакт

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