В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город

Новости Греции. При строительстве метро в Салониках обнаружили древний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По предварительным оценкам он был возведен до прихода к власти македонского царя Кассандра. А это 316 год до нашей эры. Также найдено кладбище римских времен.