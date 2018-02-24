Прямой эфир

В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город

24 февраля 2018 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. При строительстве метро в Салониках обнаружили древний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город -1

По предварительным оценкам он был возведен до прихода к власти македонского царя Кассандра. А это 316 год до нашей эры. Также найдено кладбище римских времен.

В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город -3

С момента строительства линии метрополитена под городом было найдено несколько десятков тысяч артефактов, среди которых статуя Афродиты. Многие находки относятся к периоду от Византийской империи до пожара 1917 года, в котором сгорела большая часть старого города.

В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город -5

В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город -7

# Открытие # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики
24 февраля 2018 12:40

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих
24 февраля 2018 12:32

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих

Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу
24 февраля 2018 12:23

Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу