В процессе строительства метро в Салониках обнаружили древний город

Новости Греции. При строительстве метро в Салониках обнаружили древний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Греции. При строительстве метро в Салониках обнаружили древний город, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По предварительным оценкам он был возведен до прихода к власти македонского царя Кассандра. А это 316 год до нашей эры. Также найдено кладбище римских времен.
С момента строительства линии метрополитена под городом было найдено несколько десятков тысяч артефактов, среди которых статуя Афродиты. Многие находки относятся к периоду от Византийской империи до пожара 1917 года, в котором сгорела большая часть старого города.