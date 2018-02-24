Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу

Новости России. Снежный циклон на Сахалине привел к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Снежный циклон на Сахалине привел к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Остров полностью отрезан от внешнего мира. В аэропортах, которые прервали работу, в данный момент ожидают вылета несколько сотен пассажиров.
Приостановлено паромное сообщение. Отменены региональные автобусные рейсы. Заблокированы также некоторые автотрассы. В 10-ти районах Сахалинской области сохраняется опасность схода лавин.
Временно не работают горнолыжные курорты. Несколько десятков населенных пунктов остается без электричества. Сейчас там работают резервные источники питания. По данным синоптиков, циклон потеряет свою силу лишь к 25 февраля.