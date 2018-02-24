Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу

Новости России. Снежный циклон на Сахалине привел к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остров полностью отрезан от внешнего мира. В аэропортах, которые прервали работу, в данный момент ожидают вылета несколько сотен пассажиров.

Приостановлено паромное сообщение. Отменены региональные автобусные рейсы. Заблокированы также некоторые автотрассы. В 10-ти районах Сахалинской области сохраняется опасность схода лавин.