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Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу

24 февраля 2018 12:23
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Новости России. Снежный циклон на Сахалине привел к транспортному коллапсу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу -1

Остров полностью отрезан от внешнего мира. В аэропортах, которые прервали работу, в данный момент ожидают вылета несколько сотен пассажиров.

Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу -3

Приостановлено паромное сообщение. Отменены региональные автобусные рейсы. Заблокированы также некоторые автотрассы. В 10-ти районах Сахалинской области сохраняется опасность схода лавин.

Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу -5

Временно не работают горнолыжные курорты. Несколько десятков населенных пунктов остается без электричества. Сейчас там работают резервные источники питания. По данным синоптиков, циклон потеряет свою силу лишь к 25 февраля.

Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу -7

# Снегопады # Фотофакт

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