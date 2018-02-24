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Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих

24 февраля 2018 12:32
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Новости Афганистана. Волна насилия захлестнула Афганистан. Атаке экстремистов подверглась военная база на юга-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих -1

Погибли 25 военнослужащих. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики радикального движения «Талибан». А несколькими часами ранее в центре Кабула прогремел взрыв.

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих -3

Самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, погибли три человека.

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих -5

Количество раненых уточняется. Сообщается, что многие из них в критическом состоянии. Жертвой еще одного теракта в городе Лашкаргах на юге страны стал один человек. Не менее 10 пострадали.

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих -7

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих -9

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих -11

# Фотофакт # Теракт в Афганистане

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