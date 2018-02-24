Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих

Погибли 25 военнослужащих. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики радикального движения «Талибан». А несколькими часами ранее в центре Кабула прогремел взрыв.

Количество раненых уточняется. Сообщается, что многие из них в критическом состоянии. Жертвой еще одного теракта в городе Лашкаргах на юге страны стал один человек. Не менее 10 пострадали.