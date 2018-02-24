Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих

Новости Афганистана. Волна насилия захлестнула Афганистан. Атаке экстремистов подверглась военная база на юга-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Волна насилия захлестнула Афганистан. Атаке экстремистов подверглась военная база на юга-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погибли 25 военнослужащих. Ответственность за нападение уже взяли на себя боевики радикального движения «Талибан». А несколькими часами ранее в центре Кабула прогремел взрыв.
Самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. По предварительным данным, погибли три человека.
Количество раненых уточняется. Сообщается, что многие из них в критическом состоянии. Жертвой еще одного теракта в городе Лашкаргах на юге страны стал один человек. Не менее 10 пострадали.