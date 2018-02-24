В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики

Новости Эстонии. Эстония отмечает 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По всей стране 24 февраля проходят праздничные мероприятия. Главные торжества – в Таллине. На площади Свободы прошел военный парад.