Прямой эфир

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики

24 февраля 2018 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. Эстония отмечает 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики-1

По всей стране 24 февраля проходят праздничные мероприятия. Главные торжества – в Таллине. На площади Свободы прошел военный парад.

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики-3

С Днем независимости президента Эстонии поздравил глава белорусского государства Александр Лукашенко.

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики-5

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики-7

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики-9

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики-11

В Эстонии празднуют столетие со дня провозглашения независимости республики-13

# Фотофакт # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих
24 февраля 2018 12:32

Экстремисты атаковали военную базу в Афганистане: погибли 25 военнослужащих

Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу
24 февраля 2018 12:23

Остров Сахалин отрезан от внешнего мира: снежный циклон привёл к транспортному коллапсу

Во Флориде упал биплан с двумя людьми, пассажир получил незначительные травмы
24 февраля 2018 11:52

Во Флориде упал биплан с двумя людьми, пассажир получил незначительные травмы