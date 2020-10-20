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В пригороде Вероны появился памятник советскому партизану Владимиру Тулиско

20 октября 2020 20:02
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Новости Италии. Памятник советскому партизану Вилли открыли в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Вероны появился монумент Владимиру Тулиско, созданный совместно скульпторами из Италии и России.

В пригороде Вероны появился памятник советскому партизану Владимиру Тулиско-1

Посол России в Италии отметил, что в то время, когда в некоторых государствах Европы разрушают памятники советским солдатам-освободителям, чернят историю Великой Победы, в маленьком итальянском городке большая группа честных и порядочных людей проводит церемонию открытия памятника советскому герою, партизану, освободителю Европы. «Наш гражданский долг – помнить о мужестве, стойкости и героизме воинов и партизан, которые принесли себя в жертву ради победы над нацизмом».

В пригороде Вероны появился памятник советскому партизану Владимиру Тулиско-3

Российский дипломат напомнил, что более 5 000 солдат Красной армии и советских граждан участвовали в антифашистском движении на территории Италии, 800 из них погибли.

# Памятники

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