В пригороде Вероны появился памятник советскому партизану Владимиру Тулиско

Посол России в Италии отметил, что в то время, когда в некоторых государствах Европы разрушают памятники советским солдатам-освободителям, чернят историю Великой Победы, в маленьком итальянском городке большая группа честных и порядочных людей проводит церемонию открытия памятника советскому герою, партизану, освободителю Европы. «Наш гражданский долг – помнить о мужестве, стойкости и героизме воинов и партизан, которые принесли себя в жертву ради победы над нацизмом».