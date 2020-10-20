В пригороде Вероны появился памятник советскому партизану Владимиру Тулиско

Новости Италии. Памятник советскому партизану Вилли открыли в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пригороде Вероны появился монумент Владимиру Тулиско, созданный совместно скульпторами из Италии и России.
Новости Италии. Памятник советскому партизану Вилли открыли в Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В пригороде Вероны появился монумент Владимиру Тулиско, созданный совместно скульпторами из Италии и России.
Посол России в Италии отметил, что в то время, когда в некоторых государствах Европы разрушают памятники советским солдатам-освободителям, чернят историю Великой Победы, в маленьком итальянском городке большая группа честных и порядочных людей проводит церемонию открытия памятника советскому герою, партизану, освободителю Европы. «Наш гражданский долг – помнить о мужестве, стойкости и героизме воинов и партизан, которые принесли себя в жертву ради победы над нацизмом».
Российский дипломат напомнил, что более 5 000 солдат Красной армии и советских граждан участвовали в антифашистском движении на территории Италии, 800 из них погибли.