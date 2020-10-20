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Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры

20 октября 2020 13:12
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Новости мира. Страны Европы одна за другой объявляют об очередных антирекордах COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мировые лидеры ужесточают ограничительные меры, всеми силами стараясь избежать повторных локдаунов, ведь строгого карантина экономика просто не выдержит.  

Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры-1

На фоне роста числа инфицированных правительство Ирландии приняло решение о повышении уровня эпидемиологической опасности до максимального.   

Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры-4

Теперь гражданам запрещено отходить от своего дома дальше, чем на 5 километров. Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, будут закрыты на 6 недель.  

Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры-7

В Словении с 20 октября вводится комендантский час. Для нарушителей предусмотрены внушительные штрафы.  

Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры-10

Граждане Чехии с 21 октября будут обязаны носить маски не только в помещениях, но и на улице. Также правительство рассматривает возможность вывезти учеников начальных школ на обучение в загородные пансионаты.  

Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры-13

Тем временем в больницах Грузии заканчиваются места для больных коронавирусом. На 19 октября в стационарных отделениях клиник оставались свободными всего 900 коек.  

Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры-16

А в Украине установлен антирекорд по числу смертей. За минувшие сутки умерли 113 человек с диагнозом «коронавирус».  

# Коронавирус # Фотофакт

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