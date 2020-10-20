Строгого карантина экономика не выдержит. В странах Европы ужесточают ограничительные меры

Новости мира. Страны Европы одна за другой объявляют об очередных антирекордах COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мировые лидеры ужесточают ограничительные меры, всеми силами стараясь избежать повторных локдаунов, ведь строгого карантина экономика просто не выдержит.

На фоне роста числа инфицированных правительство Ирландии приняло решение о повышении уровня эпидемиологической опасности до максимального.

Теперь гражданам запрещено отходить от своего дома дальше, чем на 5 километров. Все магазины, за исключением продуктовых и аптек, будут закрыты на 6 недель.

В Словении с 20 октября вводится комендантский час. Для нарушителей предусмотрены внушительные штрафы.

Граждане Чехии с 21 октября будут обязаны носить маски не только в помещениях, но и на улице. Также правительство рассматривает возможность вывезти учеников начальных школ на обучение в загородные пансионаты.

Тем временем в больницах Грузии заканчиваются места для больных коронавирусом. На 19 октября в стационарных отделениях клиник оставались свободными всего 900 коек.