Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС

Европейская комиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по делу о продаже гражданства ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о предоставлении паспортов в обмен на инвестиции в национальную экономику.
Европейская комиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по делу о продаже гражданства ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о предоставлении паспортов в обмен на инвестиции в национальную экономику.
Властям этих двух стран направили официальное уведомление о начале расследования. Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам юстиции, продажа так называемых «золотых паспортов» противоречит принципу лояльного сотрудничества, бьет по взаимному доверию государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства. Также в Брюсселе считают, что в таких схемах неизбежен риск отмывания денег и коррупции.
Напомним, ранее стало известно, что Кипр с 1 ноября отменил программу предоставления гражданства из-за многочисленных злоупотреблений. Журналисты одного из популярных телеканалов выяснили, что местные чиновники помогали обеспеченным иностранцам обходить проверки, предусмотренные для получения кипрских документов.