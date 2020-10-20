Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС

Европейская комиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по делу о продаже гражданства ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь идет о предоставлении паспортов в обмен на инвестиции в национальную экономику.

Властям этих двух стран направили официальное уведомление о начале расследования. Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам юстиции, продажа так называемых «золотых паспортов» противоречит принципу лояльного сотрудничества, бьет по взаимному доверию государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства. Также в Брюсселе считают, что в таких схемах неизбежен риск отмывания денег и коррупции.