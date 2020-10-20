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Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС

20 октября 2020 15:08
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Европейская комиссия приступила к расследованию в отношении Кипра и Мальты по делу о продаже гражданства ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Речь идет о предоставлении паспортов в обмен на инвестиции в национальную экономику.   

Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС-1

Властям этих двух стран направили официальное уведомление о начале расследования. Согласно заявлению еврокомиссара по вопросам юстиции, продажа так называемых «золотых паспортов» противоречит принципу лояльного сотрудничества, бьет по взаимному доверию государств-членов к решениям друг друга о предоставлении гражданства. Также в Брюсселе считают, что в таких схемах неизбежен риск отмывания денег и коррупции.  

Еврокомиссия начала расследование в отношении Кипра и Мальты за продажу гражданства ЕС-4

Напомним, ранее стало известно, что Кипр с 1 ноября отменил программу предоставления гражданства из-за многочисленных злоупотреблений. Журналисты одного из популярных телеканалов выяснили, что местные чиновники помогали обеспеченным иностранцам обходить проверки, предусмотренные для получения кипрских документов.  

# Международная политика # Фотофакт

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