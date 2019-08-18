В пригороде Парижа горел рынок: огонь уничтожил большую часть торговых площадей

Новости Франции. Сильный пожар вспыхнул на рынке в пригороде Парижа. Огонь разгорелся на торговой площадке, которая находится в одном здании с местным дворцом спорта и жилыми квартирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибыв на место, спасатели провели массовую эвакуацию. Обошлось без жертв и пострадавших. В тушении пламени пришлось задействовать около 160 пожарных. Огонь удалось ликвидировать, однако большая часть рынка сгорела. Сейчас полиция пытается установить, что стало причиной возгорания: короткое замыкание или поджог.