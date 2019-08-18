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В пригороде Парижа горел рынок: огонь уничтожил большую часть торговых площадей

18 августа 2019 12:28
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Новости Франции. Сильный пожар вспыхнул на рынке в пригороде Парижа. Огонь разгорелся на торговой площадке, которая находится в одном здании с местным дворцом спорта и жилыми квартирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибыв на место, спасатели провели массовую эвакуацию. Обошлось без жертв и пострадавших. В тушении пламени пришлось задействовать около 160 пожарных. Огонь удалось ликвидировать, однако большая часть рынка сгорела. Сейчас полиция пытается установить, что стало причиной возгорания: короткое замыкание или поджог.

В пригороде Парижа горел рынок: огонь уничтожил большую часть торговых площадей-1

В пригороде Парижа горел рынок: огонь уничтожил большую часть торговых площадей-3

В пригороде Парижа горел рынок: огонь уничтожил большую часть торговых площадей-5

# Пожар # Фотофакт

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