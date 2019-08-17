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КНДР успешно провела испытание новых ракет

17 августа 2019 20:03
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Новости КНДР. Северная Корея успешно испытала новое оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две неопознанные ракеты были запущены в сторону Японского моря. Они пролетели более 200 километров.

КНДР успешно провела испытание новых ракет-1

Власти Южной Кореи потребовали от КНДР прекратить пуски неопознанных снарядов и предупредили, что продолжение ракетных испытаний может привести к эскалации военной напряженности в районе Корейского полуострова.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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