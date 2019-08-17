КНДР успешно провела испытание новых ракет

Новости КНДР. Северная Корея успешно испытала новое оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две неопознанные ракеты были запущены в сторону Японского моря. Они пролетели более 200 километров.
Новости КНДР. Северная Корея успешно испытала новое оружие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две неопознанные ракеты были запущены в сторону Японского моря. Они пролетели более 200 километров.
Власти Южной Кореи потребовали от КНДР прекратить пуски неопознанных снарядов и предупредили, что продолжение ракетных испытаний может привести к эскалации военной напряженности в районе Корейского полуострова.