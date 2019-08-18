В Москве автобус с китайскими туристами попал в аварию

Новости России. В Москве попал в аварию автобус с китайскими туристами: пострадали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госпитализация никому не потребовалась.

ДТП произошло на востоке российской столицы на шоссе Энтузиастов. Во время проезда перекрестка автобус не вписался в поворот и врезался в столб.

Точные причины инцидента еще предстоит выяснить. На данный момент рассматриваются несколько версий, в том числе вариант, что водителю могло стать плохо за рулем.