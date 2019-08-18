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В Москве автобус с китайскими туристами попал в аварию

18 августа 2019 12:21
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Новости России. В Москве попал в аварию автобус с китайскими туристами: пострадали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Госпитализация никому не потребовалась.

В Москве автобус с китайскими туристами попал в аварию -1

ДТП произошло на востоке российской столицы на шоссе Энтузиастов. Во время проезда перекрестка автобус не вписался в поворот и врезался в столб.

Точные причины инцидента еще предстоит выяснить. На данный момент рассматриваются несколько версий, в том числе вариант, что водителю могло стать плохо за рулем.

В Москве автобус с китайскими туристами попал в аварию -4

В Москве автобус с китайскими туристами попал в аварию -6

В Москве автобус с китайскими туристами попал в аварию -8

# Авария в России # Фотофакт

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