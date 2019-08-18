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При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли 63 человека, около 180 получили ранения

18 августа 2019 12:18
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Новости Афганистана. Взрыв на свадьбе в Афганистане: 63 человека погибли, еще около 180 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех пострадавших доставили в больницы.

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли 63 человека, около 180 получили ранения-1

Взрыв прогремел в одном из свадебных залов Кабула. Бомбу привел в действие террорист-смертник. По словам очевидцев, преступник старался нанести максимальный урон. Для этого он забрался в самый центр толпы гостей. В общей сложности на свадьбу приехали более тысячи человек.

Пока ни одна террористическая группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли 63 человека, около 180 получили ранения-4

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли 63 человека, около 180 получили ранения-6

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли 63 человека, около 180 получили ранения-8

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли 63 человека, около 180 получили ранения-10

# Теракт # Фотофакт

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