При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли 63 человека, около 180 получили ранения

Новости Афганистана. Взрыв на свадьбе в Афганистане: 63 человека погибли, еще около 180 получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всех пострадавших доставили в больницы.

Взрыв прогремел в одном из свадебных залов Кабула. Бомбу привел в действие террорист-смертник. По словам очевидцев, преступник старался нанести максимальный урон. Для этого он забрался в самый центр толпы гостей. В общей сложности на свадьбу приехали более тысячи человек.

Пока ни одна террористическая группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за совершенный теракт.