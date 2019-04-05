В пригороде Парижа автобус протаранил в толпу прохожих

Новости Франции. В результате инцидента пострадали 18 человек. По предварительным данным, водитель пытался припарковать автобус на склоне, однако транспортное средство покатилось вниз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. В результате инцидента пострадали 18 человек. По предварительным данным, водитель пытался припарковать автобус на склоне, однако транспортное средство покатилось вниз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тормоза и коробка передач не сработали, и сидевший за рулем мужчина полностью потерял управление. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших.
Трое из них, в том числе подросток, находятся в тяжелом состоянии. Причины ЧП выясняют специалисты.