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В пригороде Парижа автобус протаранил в толпу прохожих

05 апреля 2019 10:35
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Новости Франции. В результате инцидента пострадали 18 человек. По предварительным данным, водитель пытался припарковать автобус на склоне, однако транспортное средство покатилось вниз,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В пригороде Парижа автобус протаранил в толпу прохожих-1

Тормоза и коробка передач не сработали, и сидевший за рулем мужчина полностью потерял управление. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших.

В пригороде Парижа автобус протаранил в толпу прохожих-4

В пригороде Парижа автобус протаранил в толпу прохожих-6

Трое из них, в том числе подросток, находятся в тяжелом состоянии. Причины ЧП выясняют специалисты.

# Авария # Фотофакт

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