Над его фильмами смеялся и плакал весь Советский Союз. Не стало Георгия Данелии

Новости России. Еще одна потеря эпохи легендарного советского кинематографа. 4 апреля не стало Георгия Данелия – режиссера, актера и сценариста, над фильмами которого смеялся и плакал весь Советский Союз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За свой творческий путь Георгий Данелия подарил зрителям около 20 картин. В основном – комедии.

Самые любимые – старые и добрые – «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Я шагаю по Москве». Его фильмы не раз становились лидерами проката, собирая у экрана десятки миллионов зрителей.

Проблемы со здоровьем у режиссера начались в конце февраля. Медикам пришлось ввести его в искусственную кому. 1 апреля Данелии стало лучше. Как оказалось, ненадолго.