Прямой эфир

Над его фильмами смеялся и плакал весь Советский Союз. Не стало Георгия Данелии

04 апреля 2019 18:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Еще одна потеря эпохи легендарного советского кинематографа. 4 апреля не стало Георгия Данелия – режиссера, актера и сценариста, над фильмами которого смеялся и плакал весь Советский Союз,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Над его фильмами смеялся и плакал весь Советский Союз. Не стало Георгия Данелии-1

За свой творческий путь Георгий Данелия подарил зрителям около 20 картин. В основном – комедии.

Над его фильмами смеялся и плакал весь Советский Союз. Не стало Георгия Данелии-4

Самые любимые – старые и добрые – «Афоня», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Я шагаю по Москве». Его фильмы не раз становились лидерами проката, собирая у экрана десятки миллионов зрителей.

Над его фильмами смеялся и плакал весь Советский Союз. Не стало Георгия Данелии-7

Проблемы со здоровьем у режиссера начались в конце февраля. Медикам пришлось ввести его в искусственную кому. 1 апреля Данелии стало лучше. Как оказалось, ненадолго.

Над его фильмами смеялся и плакал весь Советский Союз. Не стало Георгия Данелии-10

В связи с большой утратой слова соболезнования родным и близким классика советского и российского кино высказал Президент Беларуси.

Над его фильмами смеялся и плакал весь Советский Союз. Не стало Георгия Данелии-13

# Некролог # Георгий Данелия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В крупном ДТП под Москвой погибли 6 человек
04 апреля 2019 13:08

В крупном ДТП под Москвой погибли 6 человек

В ходе учений в Испании 11 человек получили травмы
04 апреля 2019 13:06

В ходе учений в Испании 11 человек получили травмы

Палата общин одобрила закон о новой отсрочке Brexit
04 апреля 2019 13:04

Палата общин одобрила закон о новой отсрочке Brexit