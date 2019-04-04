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Названа возможная причина крушения эфиопского Боинга

04 апреля 2019 18:17
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Новости Эфиопии. По мнению специалистов, к трагедии могло привести столкновение лайнера с птицей или другим объектом,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара повредился датчик угла атаки.

Названа возможная причина крушения эфиопского Боинга-1

Активировалась система, выравнивающая самолет в воздухе. И если это произошло до начала пикирования лайнера, ситуация фактически способствовало его падению. Попытка пилотов отключить систему не удалась.

Названа возможная причина крушения эфиопского Боинга-4

Напомним, эфиопский самолёт потерпел крушение 10 марта. В авиакатастрофе погибли все 157 человек – пассажиры и сотрудники авиакомпании.

# Самолет # Фотофакт

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