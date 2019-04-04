Названа возможная причина крушения эфиопского Боинга

Новости Эфиопии. По мнению специалистов, к трагедии могло привести столкновение лайнера с птицей или другим объектом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От удара повредился датчик угла атаки.

Активировалась система, выравнивающая самолет в воздухе. И если это произошло до начала пикирования лайнера, ситуация фактически способствовало его падению. Попытка пилотов отключить систему не удалась.