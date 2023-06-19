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В пригороде Чикаго расстреляли толпу подростков и взрослых

19 июня 2023 07:51
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Новости США. Один человек убит, 29 получили ранения при стрельбе в американском штате Иллинойс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пригороде Чикаго расстреляли толпу подростков и взрослых-1

В пригороде Чикаго во время организованной на парковке вечеринки собрались более 200 подростков и взрослых. Неожиданно по толпе открыли огонь. По сообщению полиции, неизвестные произвели около 30 выстрелов. Два человека находятся в больнице в критическом состоянии. Пока неизвестно, сколько точно было нападавших. Идет поиск подозреваемых, выясняются их мотивы. С начала года в США, по данным местных СМИ, в результате применения огнестрельного оружия погибли почти 20 тысяч человек.

# Убийство # Фотофакт

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