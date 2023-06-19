В пригороде Чикаго расстреляли толпу подростков и взрослых

В пригороде Чикаго во время организованной на парковке вечеринки собрались более 200 подростков и взрослых. Неожиданно по толпе открыли огонь. По сообщению полиции, неизвестные произвели около 30 выстрелов. Два человека находятся в больнице в критическом состоянии. Пока неизвестно, сколько точно было нападавших. Идет поиск подозреваемых, выясняются их мотивы. С начала года в США, по данным местных СМИ, в результате применения огнестрельного оружия погибли почти 20 тысяч человек.