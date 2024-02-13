Прямой эфир

Симоньян: Сырский засекретил потери ВСУ в Селидово после удара ВС РФ

13 февраля 2024 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый командующий украинскими войсками Александр Сырский ввел запрет на размещение информации о потерях в лагере подготовки ВСУ после нанесения удара по нему российской армией. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, пишет РИА Новости.

Как сообщается, в Селидово, где был совершен удар, около 1500 бойцов ВСУ готовились к наступлению на Авдеевку.

Поселок Селидово находится на территории ДНР, которую контролируют ВСУ.  Авдеевка– северный пригород Донецка, превращенный украинскими войсками в укрепленный район. Президент РФ Владимир Путин назвал Авдеевку одним из основных направлений и доложил о прорыве вражеской обороны группой ветеранов.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Французские молочники устроили импровизированное пастбище прямо в Париже в знак протеста
13 февраля 2024 14:40

Французские молочники устроили импровизированное пастбище прямо в Париже в знак протеста

Мощный ураган оставил без электричества один из самых больших штатов Австралии
13 февраля 2024 14:39

Мощный ураган оставил без электричества один из самых больших штатов Австралии

Илон Маск заявил, что невозможно победить РФ в Украине
13 февраля 2024 13:53

Илон Маск заявил, что невозможно победить РФ в Украине