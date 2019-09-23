В преддверии саммита ООН по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды

Новости Беларуси. 23 сентября в Нью-Йорке состоится саммит ООН по климату. В преддверии форума по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 23 сентября в Нью-Йорке состоится саммит ООН по климату. В преддверии форума по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в Берлине на митинг вышли 1,5 миллиона человек. В Европе и США активисты требуют конкретных шагов по борьбе с потеплением. В руках у них плакаты с призывами действовать прямо сейчас.
Здание штаб-квартиры ООН с помощью световых инсталляций превратится сегодня в тающий ледник, по вечерам из колонок будут доноситься голоса детей, призывающие глав государств остановить загрязнение природы.
Меры безопасности в преддверии саммита в Нью-Йорке серьезно усилены.