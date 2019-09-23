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В преддверии саммита ООН по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды

23 сентября 2019 12:20
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Новости Беларуси. 23 сентября в Нью-Йорке состоится саммит ООН по климату. В преддверии форума по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке пройдёт саммит ООН по климату

В преддверии саммита ООН по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды-1

Так, в Берлине на митинг вышли 1,5 миллиона человек. В Европе и США активисты требуют конкретных шагов по борьбе с потеплением. В руках у них плакаты с призывами действовать прямо сейчас.

В преддверии саммита ООН по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды-4

Здание штаб-квартиры ООН с помощью световых инсталляций превратится сегодня в тающий ледник, по вечерам из колонок будут доноситься голоса детей, призывающие глав государств остановить загрязнение природы.

В преддверии саммита ООН по всему миру проходят забастовки в защиту окружающей среды-7

Меры безопасности в преддверии саммита в Нью-Йорке серьезно усилены.

# Экология # Фотофакт

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