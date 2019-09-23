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Из-за чудовищного смога в Индонезии погибли не меньше двух человек

23 сентября 2019 08:51
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Новости Индонезии. Уровень загрязнения воздуха в Индонезии достиг рекордно высоких показателей, превысив отметку в 700 единиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за чудовищного смога в Индонезии погибли не меньше двух человек-1

Индекс в более чем 400 единиц уже считается чрезвычайно опасным для здоровья. Страна задыхается от чудовищного смога. Известно о двух погибших и десятках пострадавших.

Из-за чудовищного смога в Индонезии погибли не меньше двух человек-4

Леса горят в стране уже не первую неделю. Возникли возгорания из-за сжигания травы и другой растительности. В стране закрыты школы и детские сады. По подозрению в поджогах задержаны более 200 человек. По оценкам экспертов, опасная ситуация будет сохраняться до начала сезона дождей, то есть как минимум до октября.

Из-за чудовищного смога в Индонезии погибли не меньше двух человек-7

# Пожар # Фотофакт

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