Из-за чудовищного смога в Индонезии погибли не меньше двух человек

Индекс в более чем 400 единиц уже считается чрезвычайно опасным для здоровья. Страна задыхается от чудовищного смога. Известно о двух погибших и десятках пострадавших.

Леса горят в стране уже не первую неделю. Возникли возгорания из-за сжигания травы и другой растительности. В стране закрыты школы и детские сады. По подозрению в поджогах задержаны более 200 человек. По оценкам экспертов, опасная ситуация будет сохраняться до начала сезона дождей, то есть как минимум до октября.