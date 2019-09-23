Одна из старейших туристических компаний в мире объявила о своем банкротстве и ликвидации

Новости Великобритании. Речь идет о британском туроператоре Thomas Cook, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания, созданная еще в 1841 году, задолжала кредиторам более 1,5 миллиардов долларов. Из-за сложившейся ситуации работу потеряют свыше 20 тысяч сотрудников турфирмы. Кроме того, под ударом оказались около 600 тысяч клиентов компании. Из-за банкротства туристического гиганта людей попросту могут выселить из отелей.