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Одна из старейших туристических компаний в мире объявила о своем банкротстве и ликвидации

23 сентября 2019 08:50
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Новости Великобритании. Речь идет о британском туроператоре Thomas Cook, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из старейших туристических компаний в мире объявила о своем банкротстве и ликвидации-1

Компания, созданная еще в 1841 году, задолжала кредиторам более 1,5 миллиардов долларов. Из-за сложившейся ситуации работу потеряют свыше 20 тысяч сотрудников турфирмы. Кроме того, под ударом оказались около 600 тысяч клиентов компании. Из-за банкротства туристического гиганта людей попросту могут выселить из отелей.

Одна из старейших туристических компаний в мире объявила о своем банкротстве и ликвидации-4

Чтобы вернуть своих граждан на родину, Великобритании придется потратить свыше 700 миллионов долларов. Процесс репарации клиентов может оказаться крупнейшим за всю историю в мирное время.

# Туризм # Фотофакт

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