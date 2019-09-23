Одна из старейших туристических компаний в мире объявила о своем банкротстве и ликвидации

Новости Великобритании. Речь идет о британском туроператоре Thomas Cook, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Речь идет о британском туроператоре Thomas Cook, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Компания, созданная еще в 1841 году, задолжала кредиторам более 1,5 миллиардов долларов. Из-за сложившейся ситуации работу потеряют свыше 20 тысяч сотрудников турфирмы. Кроме того, под ударом оказались около 600 тысяч клиентов компании. Из-за банкротства туристического гиганта людей попросту могут выселить из отелей.
Чтобы вернуть своих граждан на родину, Великобритании придется потратить свыше 700 миллионов долларов. Процесс репарации клиентов может оказаться крупнейшим за всю историю в мирное время.