В преддверии саммита «Большой двадцатки» в Индии решили массово снести целые районы

А чтобы сотни иностранных высокопоставленных лиц и гостей ничего не заподозрили, городские службы засадили всю территорию деревьями. При этом власти отрицают, что снос является частью работ по благоустройству саммита. По данным правительства, дома были построены незаконно на государственной земле и их снос является обычной процедурой. Тем не менее самые активные работы проходят именно сейчас, в преддверии саммита. Отметим, только в Нью-Дели в трущобах проживают 13,5 миллиона человек. Это больше половины населения города.