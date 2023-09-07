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В преддверии саммита «Большой двадцатки» в Индии решили массово снести целые районы

07 сентября 2023 17:44
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Новости Индии. Бороться с бедностью начали в Индии. Правда, не ради заботы о гражданах. Власти Нью-Дели решили массово снести целые районы трущоб в преддверии саммита «Большой двадцатки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии саммита «Большой двадцатки» в Индии решили массово снести целые районы-1

А чтобы сотни иностранных высокопоставленных лиц и гостей ничего не заподозрили, городские службы засадили всю территорию деревьями. При этом власти отрицают, что снос является частью работ по благоустройству саммита. По данным правительства, дома были построены незаконно на государственной земле и их снос является обычной процедурой. Тем не менее самые активные работы проходят именно сейчас, в преддверии саммита. Отметим, только в Нью-Дели в трущобах проживают 13,5 миллиона человек. Это больше половины населения города.

# Недвижимость # Новости Индии # Фотофакт

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